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مواجهات قوية فى ثامن جولات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الاثنين لقاءات قوية فى إطار ثامن جولات دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020.

 

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: الجزيرة مع سبورتنج وسموحة مع الزمالك والشمس مع الصيد والطيران مع أصحاب الجياد، والأهلى مع هليوبوليس والمقاولون مع الزهور.

 

فيما تشهد الجولة التاسعة المحدد لها الجمعة المقبل لقاءات بين كل من: سبورتنج مع المقاولون والزهور مع الأهلى وهليوبوليس مع الطيران، وأصحاب الجياد مع الشمس والصيد مع سموحة والزمالك مع الجزيرة.

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