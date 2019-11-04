شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: أحمد ناجى "بريء" من التسبب فى إصابتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأصيب محمود جنش خلال تواجده مع المنتخب الوطنى ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية وذلك خلال استعدادات الفريق لخوض مباراة الكونغو بالجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

وقال محمود جنش خلال استضافته بقناة "أون سبورت": "كنت استعد للمشاركة في المباراة المقبلة والأخيرة فى دور التمهيدى ببطولة أمم أفريقيا والتى واجه فيها الفراعنة أمام أوغندا.

وقال جنش، إنه لم يكن متفاعلاً مع الاتهامات التي وجهت لأحمد ناجي لأنه ليس مستوعباً ما حدث له في التدريب مشدداً على أنه لم يعلق على الاتهامات لكن المر بالكامل عبارة عن قفزة في التدريب نزلت بعدها مصاباً.

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وأوضح أن المساندة الجماهيرية التي يلقاها من المنتمين للزمالك أو الأهلى أمر إيجابى للغاية ويساندنى.

وتابع الحارس الشهير أن سفره المبكر الى ألمانيا ساهم بشكل كبير في استعادته للكثير من قواه وهو ما أكد عليه الطبيب الألماني.