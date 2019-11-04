لاتسيو يتخلص من "لعنة" ميلان

حقق لاتسيو فوزه الأول خارج أرضه على ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في 30 عاما ليتقدم إلى المركز الرابع بانتصاره 2-1 في استاد سان سيرو.

وأحرز تشيرو إيموبيلي هدفه المئة مع فريق العاصمة الإيطالية في الشوط الأول بضربة رأس لكن صاحب الأرض أدرك

التعادل عن طريق باستوس لاعب لاتسيو الذي وضع الكرة بالخطأ في مرماه.

وحسم خواكين كوريا فوز لاتسيو قبل ست دقائق من النهاية ليعزز مسيرة الفريق الزائر الخالية من الهزائم إلى ست مباريات ويتقدم إلى المراكز المؤهلة لدوري

أبطال أوروبا برصيد 21 نقطة متساويا مع أتلانتا وكالياري.

وقال سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو لمحطة سكاي سبورت إيطاليا: "فزنا بمباراة مهمة، وأعتقد عن استحقاق، ضد فريق قدم في رأيي أداء جيدا، لكن لاتسيو لعب جيدا جدا وفعل كل شيء من أجل الفوز".

وأضاف: "لا يزال من المبكر جدا الحديث عن الجدول بعد 11 مباراة، لكننا نحافظ على ثبات مستوانا ونتائجنا".