شاهد | الدوري مع وليد حلقة يوم الأحد 3-11-2019

شهدت حلقة يوم الأحد 3-11-2019 من برنامج الدوري مع وليد على قناة SBC السعودية، طرح العديد من الملفات الهامة.

بدأ وليد الفراج الحلقة بمطالبة الهيئة العامة للرياضة في السعودية بضرورة التدخل للرد على ادعاءات مسؤولي أحد الأندية بوجود تواطيء تحكيمي في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، قائلاً “الرد ولو في سطرين ينهي الجدل ويقي نزاهة المسابقة”.

وحل الهداف السوري، عمر السومة، لاعب نادي اهلي جدة، وهداف تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة اسيا، ضيفًا على الحلقة، وتحدث خلالها عن قصة اقتراب انتقاله إلى نادي النصر في وقت سابق، كما كشف عن الظروف والاشياء التي تسببت في شعوره بالضيق مع أهلي جدة.

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أما أهم جزء في الحلقة فقد تعلق بهوية المدير الفني الجديد لنادي اتحاد جدة، والذي سيكون الهولندي تين كات، وهو ما أكده وليد الفراج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

شاهدوا حلقة الدوري مع وليد كاملة