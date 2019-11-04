رياضة | عمر جابر يكشف موقفه من العودة للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر جابر يكشف موقفه من العودة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز والمنتخب الوطني، على موقفه من العودة لصفوف الزمالك مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد جابر في تصريحات تلفزيونية، أن القلعة البيضاء بيته إلا أن إدارة ناديه لم تتلق أي عروض رسمية حتى الآن.

وقال جابر خلال عبر شاشة "تايم سبورتس"، مساء أمس الأحد : "الزمالك بيتي، لكن لم أتلق أي عرض رسمي ولم يتحدث معي أحد، وإدارة بيراميدز لم تتلق أي عروض".

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وعاد عمر إلى مصر بعد رحلة إحتراف قصيرة، من بوابة فريق بيراميدز في الصيف قبل الماضي في صفقة لم يعلن قيمتها المالية.

وتطرق نجم بيراميدز للحديث عن مباراة فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني، مؤكداً:"هدفنا المنافسة على الكونفدرالية، لكن التركيز الآن على مسابقة الدوري".

واستطاع بيراميدز أمس الأحد أن يصل إلى دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية عقب الفوز على يانج أفريكانز (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

يذكر أن عمر جابر قد بدأ مسيرته مع الزمالك في 2010 حينما التحق بالفريق الأول في نفس العام ليشارك بقميص الأبيض ستة مواسم ليرحل بعد ذلك للاحتراف الأوروبي عبر فريقي بازل السويسري ولوس أنجولوس الأمريكي.