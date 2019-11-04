رياضة | أحمد رفعت: سأعود للزمالك مرة أخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد رفعت: سأعود للزمالك مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد رفعت لاعب نادي الاتحاد السكندري، عن فوز فريقه أمام المحرق البحريني في البطولة العربية.

وصرح رفعت خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة والناس" ببرنامج مساء الأنوار: "مباراة كانت جيدة جدًا وفريق المحرق البحريني منظم جدًا، المواجهة لم تكن سهلة، ليس سهل علينا أن نحرز هدفين بطريقة لعبهم".

وأوضح رفعت : "كان من المهم أن نحقق المكسب بنتيجة جيدة وألا نستقبل أي هدف، الفترة الماضية نسير بشكل متزن بتعليمات طلعت يوسف وهذا ما يحقق للنادي الاستقرار في النتائج".

وأكمل نجم الإتحاد: "الوضع مستقر في الاتحاد السكندري وإدارة النادي قوية والجمهور يكون عامل محفز للاعبين وجهاز فني محترم".

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وتطرق رفعت للحديث عن عودته لنادي الزمالك: "أسباب كثيرة ولا أريد ان أتحدث عنها والموضوع انتهى، لا أحب أن أكون سبب صداع للنادي الذي كنت متواجدًا فيه".

وتابع لاعب سيد البلد: "سواء كنت مذنبًا أو مظلومًا الموضوع أغلق، حاليًا متواجد في الاتحاد وأحاول بذل أقصى جهد لي لكي أظهر بأفضل شكل والنادي يحقق أهدافه".

وأنهي رفعت حديثه: "انتقالي للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة وسأعود للزمالك مرة أخرى".

يذكر أن نادي الاتحاد السكندري قد حقق الفوز على نظيره المحرق البحريني بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.