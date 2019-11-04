رياضة | بالوتيلي يرد على الإساءات العنصرية عقب مواجهة فيرونا وبريشيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالوتيلي يرد على الإساءات العنصرية عقب مواجهة فيرونا وبريشيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مهاجم بريشيا والمنتخب الإيطالي ماريو بالوتيلي ، الشكر لجميع من دعمه بعد تعرضه لهتافات عنصرية في مباراة فريقه أمام هيلاس فيرونا.

وتعرض بالوتيلي لهتافات عنصرية خلال مواجهة بريشيا وهيلاس فيرونا، حيث قام اللاعب بركل الكرة في مدرجات الملعب باتجاه مجموعة من المشجعين الذين كانوا يقومون مرارًا بتكرار "أصوات القرد" عليه.

وعقب هذا قام مهاجم بريشيا بالتهديد بالانسحاب من الملعب، قبل أن يقتنع بالبقاء من قبل زملائه في الفريق ولاعبي هيلاس فيرونا، بينما أوقف الحكم اللعب لعدة دقائق.

ونشر بالوتيلي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور "إنستجرام": "شكراً لجميع زملائي على أرض الملعب وعلى تضامنهم وعلى كل الرسائل التي تلقيتها من المشجعين، شكرًا من القلب".

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وتالع ماريو: "لقد أثبتتوا أنفسكم كرجال حقيقيون، وليس مثل أولئك الذين ينكرون الأدلة".

وفي نفس السياق قال إيفان يوريتش مدرب فيرونا ورئيس النادي ماوريزيو سيتي أنه لا توجد أي إساءة عنصرية من المدرجات، لكن هناك أدلة مصورة بالفيديو تؤكد أن الضجيج قد سمع بوضوح قبل ركل الكرة في المدرجات.

وكتب بالوتيلي على الفيديو، عبر إنستجرام: "لأولئك الأشخاص في الكورفا الذين قاموا بصوت القرد إليّ .. عار عليكم أن تفعلوا هذا أمام أطفالكم وزوجاتكم ووالديكم وعائلتكم وأصدقائكم ... عار".

يذكر أن فيرونا قد فاز بنتيجة (2-1)، وسجل بالوتيلي هدف بريشيا في الدقيقة الــ 85.