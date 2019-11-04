رياضة | تعليق ناري من قائد ريال مدريد عقب التعادل مع ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من قائد ريال مدريد عقب التعادل مع ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد على تعادل فريقه أمس السبت 2 نوفمبر مع نادي ريال بيتيس في بطولة الدوري الإسباني.



نتيجة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس وانتهت المباراة التي جمعت بين نادي ريال مدريد ونادي ريال بيتيس بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تعليق راموس على مباراة اليوم وقال راموس في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "كنا نعرف اننا اليوم كنا امام فرصه ثمينه لنتصدر جدول الترتيب بعد ما حدث في مباراة برشلونة ، نحن بحثنا عن الفوز منذ الدقيقه الاولى لكننا لم نجد الفعالية امام المرمى ولكن الجميع عمل بصورة جيدة في الهجوم والدفاع ولكن ايضًا ريال بيتيس يلعب كرة القدم بصورة جميله".

وأضاف: "ليس من السهل في يومنا هذا ان تفوز بأي مباراه ، كل مباراه تحتاج عمل كبير لكن في نهاية المطاف ربما حصلنا اليوم على نقطه بنكهة مريرة ، علينا ان نعود من جديد لنعمل ونصنع الفارق ونحقق الانتصارات". Advertisements

وتابع: "هذه هي كرة القدم ، لا يمكن ان تلعب بنفس الرتم طوال الـ90 دقيقة ، بأول الدقائق لعبنا بكثافه كبيره وكنا نتواجد في ملعب ريال بيتيس لكن المباراه تغيرت ، ربما تراجعنا بعض الشيء ، لم ننجح في تسجيل الاهداف لكن ربما كان هناك ايضًا هدف وتم إلغائه بتقنية الـVAR، ربما كان هناك بعض الإلتحامات وشاهدت ذلك لكن الحكم له القرار في النهاية".

وأنهى راموس حديثه قائلا: "هذا هو واقع كرة القدم ، في كل يوم تزداد الصعوبه في الفوز على أي خصم ، اليوم ليفانتي فاز على برشلونه وهذا يظهر بأن المبارايات ليست سهله بغض النظر عن الخصم الذي تلعب أمامه ، نحن نعرف ان هذا ايضًا يعكس ان الدوري الاسباني هو افضل دوري في العالم".

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني وبهذه النتيجة يصل رصيد ريال مدريد إلى 22 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.