رياضة | نجم برشلونة يهدد فالفيردي.. اللعب أو الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يهدد فالفيردي.. اللعب أو الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من إسبانيا مفاجأة من العيار الثقيل تنتظر المدير الفني الاسباني للمعلاق الكتالوني فريق نادي برشلونة متصدر ترتيب الليجا بعد أن فتح ريكي بويج لاعب وسط الفريق الباب أمام رحيله عن قلعه الكامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حالة عدم حصوله على دقائق لعب أكثر.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب اليوم لصحفية " موندو ديبورتيفو " الكتالونية أكد أن لاعبوا برشلونة "ب" لا يريدون أن يكونوا موجودين بالفريق لفترة زمنية طويلة ويطمح الكثير منهم اللعب في الفريق الأول بجانب نخبة من النجوم أمثال الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروجوياني لويس سواريز .

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وعن رغبة اللاعب في مغادرة النادي والرحيل لخوض تجربة احتراف جديدة في الميركاتو الشتوي أجاب بلا فمن الناحية النظرية لا يمكني أن أغادر الفريق لكن يجب أن ننتظر للفترة المقبلة من أجل معرفة ما سيجدث والطريقة التي ستجري بها المفاوضات بيني وبين الإدارة والمدير الفني .

وأنهى " لا أغلق الباب في وجه الأندية الراغبة في ضمي لكني في الوقت ذاته أرغب في الحصول على دقائق لعب أكثر على الرغم من وجود أكثر من لاعب في مركزي لكنني في حالة لم أنجح بالمشاركة سيتعين عليا إتخاذ قرار بالرحيل حيث أنني لا أتدرب كثيراً مع الفريق الأول وأرغب في اللعب بجوار النجوم الكبار في الفريق.