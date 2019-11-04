رياضة | ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة الحادية عشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة الحادية عشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت مباريات الجولة الحادية عشر من البريميرليج وبدأ الكثير من عشاق الدوري الأفضل والأمتع في العالم البحث عن ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة .

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد نهاية الجولة 11 .

1- جيمي فاردي 10 أهداف

إنفرد الدولي الانجليزي جيمي فاردي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي بصدارة الهدافين بعد أن سجل هدف فوز فريقه الثاني على كريستال بالاس .

2- تامي إبراهام 9 أهداف

زار الانجليزي اليافع تامي إبراهام شباك فريق نادي واتفورد وساعد فريقه تشيلسي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده من الأهداف إلى 9 .

3- سيرجيو أجويرو 9 أهداف

تمكن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو من تسجيل هدف التعادل لفريق نادي مانشستر سيتي في شباك نادي ساوثهامبتون ليشارك ابراهام في الوصافة بتسعة أهداف .

4- بيير إيمريك أوباميانج 8 أهداف

نجح الدولي الجابوني في تسجيل هدف التقدم لفريق نادي الأرسنال في شباك وولفرهامبتون ليرفع رصيده من الأهداف إلى الرقم ثمانية .

5- رحيم سترلينج 7 أهداف

فشل الدولي الانجليزي رحيم سترلينج في زيارة شباك ساوثهامبتون ليظل رصيده من الأهداف عند الرقم 7 وهو عدد الأهداف الذي سجله في الجولة العاشرة .

6- هاري كين 6 أهداف

لم يشارك الدولي الانجليزي هاري كين في مباراة فريقه توتنهام ضد فريق نادي إيفرتون ليظل رصيده من الأهداف ستة .

7- ساديو ماني 6 أهداف

أنقذ السنغالي ساديو ماني فريقه ليفربول من خسارة نقطتين وسجل هدف الفوز في شباك أستون فيلا ليرفع رصيده من الأهداف عند 6 أهداف .

8- تيمو بوكي 6 أهداف

لم ينجح ظاهرة البريميرليج الموسم الجاري تيمو بوكي في تسجيل هدف بالجولة الحالية ليظل رصيده من الأهداف ستة أهداف .

9- محمد صلاح 5 أهداف

فشل الدولي المصري محمد صلاح في زيارة شباك فريق نادي أستون فيلا وغادر في منتصف الشوط الثاني ليبقى رصيده من الأهداف عند الرقم 5.

10- ماركوس راشفورد 5 أهداف

آخر الأسماء الموجودة في قائمة الهدافين هو اللاعب الانجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد صاحب الخمسة أهداف .

وجاء الترتيب النهائي كالآتي :-

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