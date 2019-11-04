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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كل ماتريد معرفته عن الدوري الألماني عقب نهاية الجولة العاشرة الإثنين 4 نوفمبر 2019 الخليج 365 إنتهت أحداث الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم بفوز نادي شالكة الصعب على أرضية ميدان أوجسبورج بنتيجة 3-2، وشهدت الجولة سقوط بايرن ميونخ أمام مضيفه فرانكفورت بخماسية مقابل هدف، وهي الهزيمة التي أطاحب بالمدرب الكرواتي "نيكو كوفاتش" المدير الفني لبايرن ميونخ.

كما شهدت الجولة إستمرار إنطلاقة بوروسيا مونشنجلاباخ الذي أمن صصدراته خلال هذه الجولة. ترتيب أندية الدوري الألماني 1- بوروسيا مونشنجلادباخ 22 نقطة 2- بوروسيا دورتموند 19 نقطة 3- لايبزج 18 نقطة 4- بايرن ميونخ 18 نقطة 5- فرايبورج 18 نقطة Advertisements وتحتل أندية أوجسبورج وكولن وباديربورن المراكز الثلاثة الأخيرة في ترتيب البوندزليجا ترتيب الهدافين 1- روبيرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ) 14 هدف 2- تيمو فيرنر (لايبزج) 9 أهداف 3- جونزالو باسنسيا (فرانكفورت) ترتيب أصحاب التمريرات الحاسمة 1- تورجان هازارد (بوروسيا دورتموند) 6 تمريرات 2- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) 6 تمريرات 3- توماس مولر (بايرن ميونخ) 4 تمريرات.

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