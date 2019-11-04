شكرا لقرائتكم اليوم ..5 مباريات قوية بدوري القسم الثاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم مباريات الأسبوع الثالث للمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة بـ5 مباريات غاية فى القوة والندية ، بينما تقام مباراة منتخب السويس والنصر المقرر إقامتها باستاد السويس الجديد غدا الثلاثاء نظرا لإقامة مباراة بتروجت وسيراميكا كليوباترا على نفس الملعب .

فعلى ستاد السويس الجديد صدام الاقوياء ، حيث يلتقى بتروجت المنتشى بقيادة محمد عودة مع المتصدر سيراميكا كليوباترا فى لقاء لا يقبل القسمة على الإثنين، فالفريقان يرغبان فى حصد الثلاث نقاط لإحتلال صدارة الترتيب .

بتروجت العائد من الفوز فى اللقاء الأخير خارج ملعبه على الداخلية بهدف مقابل للاشئ يأمل فى استمرار الصحوة وخطف الفوز فى لقاء سيراميكا الذى يسعى هو الأخر لتأمين الصدارة مبكرا والإبتعاد بها وتحقيق الفوز على أحد المنافسين على الصعود لذا فمن المتوقع أن تشهد تلك المباراة صراعا حتى نهايتها .

وعلى ستاد حسن الشاذلى يواجه الترسانة المتعثر بقيادة مؤمن عبد الغفار المريخ البورسعيدى بقيادة أشرف خضر ولا بديل أمام الفريقان سوى تحقيق الفوز إذا ما أرادوا الإستمرار فى المنافسة على الصعود للأضواء ، فأصحاب الأرض يمرون بازمات عديدة منذ انطلاق المسابقة بداية من إقالة علاء ميهوب المدير الفنى بعد الهزيمة فى اللقاء الأول امام منتخب السويس بهدفين مقابل للاشئ ، ثم التعادل أمام النجوم فى اللحظات الأخيرة بهدف لمثله بعدما كانوا متقدمين طوال اللقاء ، فى المقابل يسعى المريخ للتقدم خطوة بعد التعادل فى اللقاء الأول بهدفين لمثليهما أمام الزرقا ، والخسارة فى اللقاء الثانى على ملعبهم من القناة بهدف مقابل للاشئ

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كما يلتقى القناة على ملعبه أمام جمهورية شبين فى مواجهة متكافئة ، فالفريقان لديهما أربع نقاط من تعادل وفوز فى اللقاءين الماضيين ، وفوز أحد الفريقين يدخله المنافس ة بشكل رسمى ، فى الوقت الذى يلتقى فيه كوكاكولا أمام النجوم باستاد الشرطة بالعباسية فى مواجهة صعبة للطرفين فأصحاب الأرض عائدون من الخسارة امام السويس فى الجولة الماضية ويرغبون فى التعويض على حساب النجوم الذى تعادل بشق الأنفس فى الجولة الاخيرة أمام الترسانة .

وتختتم مباريات اليوم بلقاء الزرقا مع الداخلية فى اللقاء الأول لهشام زكريا كمديرا فنيا للفريق الشرطى خلفا لضياء عبد الصمد بعد خسارة الفريق لمباراتيه السابقتين أمام سيراميكا كليوباترا وبتروجت .

فى الوقت نفسه يلتقى أيضا تليفونات بنى سويف والألومنيوم باستاد بنى سويف فى ختام مباريات نفس الجولة لحساب المجموعة الأولى .