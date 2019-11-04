فيديو.. ماذا قدم مازيمبى قبل مواجهة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهل الزمالك مشواره بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بمواجهة نظيره مازيمبى الكونغولى، يوم 30 من نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وبذلك بعدما نجح فى تخطى دور الـ32 بالبطولة الأفريقية بالفوز على فريق جينراسيون فوت السنغالى، بهدف دون رد فى مباراة الإياب ليعوض هزيمته بهدفين مقابل هدف فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى السنغال، ويتواجد الأبيض فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى و ومازيمبى الكونغولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

ويسعى الزمالك لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز بنتيجة إيجابية فى مباراته الأولى بدور المجموعات، لتكون رسالة قوية لمنافسيه ليعلن عن عودته للمنافسة على اللقب الإفريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ 2002 عندما توج الأبيض باللقب على حساب فريق الرجاء البيضاوى المغربى، إلا أن الفريق سيكون فى مهمة صعبة عندما يواجه مازيمبى الكونغولى صاحب التاريخ الكبير فى البطولة الإفريقية التى توج بها هو الأخر 5 مرات فى تاريخه ليتساوى مع القلعة البيضاء فى عدد مرات التتويج بالأميرة الإفريقية، ويستعرض ”الخليج 365” ماذا قدم مازيمبى قبل مواجهة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا؟

تأسس نادى مازيمبى الكونغولى عام 1939، ويشارك فريق مازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ 24 فى تاريخه، كما شارك فى كأس الكونفدرالية 7 مرات، وفى كأس الكئوس الأفريقية مرتين، وفى كأس السوبر الأفريقى 3 مرات.

توج فريق مازيمبى بلقب الدورى الكونغولى 17 مرة عبر تاريخه، كما فاز بكأس الكونغو 5 مرات، وكأس السوبر الكونغولى 3 مرات، وعلى المستوى القارى توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات كان آخرها عام 2015، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين آخرهما عام 2017، وكأس الكئوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس السوبر الأفريقى 3 مرات.

وسبق وأن تأهل مازيمبى الكونغولى إلى نهائى كأس العالم للأندية لكرة القدم، حيث وصل الفريق لنهائى مونديال الأندية عام 2010، بعد الفوز على إنترناسيونال بطل البرازيل، ليصبح أول فريق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يصل نهائى مونديال الأندية، إلا أنه خسر فى المباراة النهائية أمام إنتر ميلان الإيطالى بثلاثية نظيفة.

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سبق وأن واجه الزمالك مازيمبى الكونغولى فى 6 مباريات، ولم يحقق سوى فوز وحيد على الفريق الكونغولى، بينما خسر 3 مواجهات وتعادل مرتين، فيما سجل الفريق الأبيض 4 أهداف فى شباك الفريق الكونغولى، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

تأهل مازيمبى الكونغولى إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا للنسخة الجارية، عقب تخطى عقبة فوسا جينيور بطل مدغشقر، حيث انتهت مباراة الذهاب فى دور الـ32 من البطولة الإفريقية سلبيًا، فيما فاز فى مباراة الإياب التى أقيمت فى الكونغو بثلاثة أهداف مقابل هدف.