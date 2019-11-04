شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يحتفل بفريق السلة اليوم بعد التتويج بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم اليوم مسئولو نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، احتفالا لفريق كرة السلة بالنادى، بعد التتويج بلقب البطولة العربية لكرة السلة، والتى أقيمت بالمغرب، وحقق خلالها الفريق السكندرى المركز الأول وكأس البطولة.

ومن المقرر أن يقام التكريم فى الصالة المغطاة بقلعة الشاطبى، على هامش مباراة الفريق مع 6 أكتوبر فى دور الـ16 بمسابقة كأس مصر .

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ويلتقى الاتحاد مع 6 أكتوبر فى منافسات دور الـ 16 من بطولة الكأس، بعد الفوز على الزقازيق فى دور الـ 32 .

وتوج فريق سلة الاتحاد السكندرى بلقب البطولة العربية للعام الثانى على التوالى والسابعة فى تاريخ النادى، بعد التغلب على بيروت اللبنانى بنتيجة 86/90 فى نهائى البطولة.

وضمت قائمة الفريق فى البطولة أحمد عادل دولة، محمد على مودى، مؤمن مبارك "دونجا"، محمد طه ميدو، ويوسف شوشة، أحمد طارق الصباغ، أحمد أبو العلا بيبو، محمد إبراهيم يونس، عبد الرحمن عماد الدين، على محمد أحمد، رامى إبراهيم، مايكل ديكسون، وايدجراز، هيثم كمال، ومصطفى عصام .