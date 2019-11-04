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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كل ماتريد معرفته عن الدوري الإسباني عقب نهاية الجولة الثانية عشرة الإثنين 4 نوفمبر 2019 الخليج 365 أسدل الستار اليوم على الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، التي شهدت فشل الثلاثي الكبير ريال مدريد وأتليتيكو مدريد وبرشلونة في تحقيق الفوز.

حيث خسر برشلونة على أرضية ميدان ليفانتي، بينما إكتفى قطبي مدريد الريال وأتليتيكو بالتعادل أمام أبناء الأندلس ليجانيس وإشبيلية. كما تسلم ريال سوسيداد راية منافسة الريال وبرشلونة من نادي غرناطة المتصدر الأسبق لليجا، ليزاحم قطبي الكرة الإسبانية بنفس الرصيد. ترتيب أندية الدوري الإسباني 1- برشلونة 22 نقطة 2- ريال مدريد 22 نقطة 3- ريال سوسيداد 22 نقطة 4- أتليتيكو مدريد 21 نقطة Advertisements 5- أشبيلية 21 نقطة وتحتل أندية سيلتا فيجو وإسبانيول وليجانيس المراكز الثلاثة الأخيرة في ترتيب الليجا. ترتيب الهدافين 1- جيرارد مورينو (فيال ريال) 8 أهداف 2- كريم بنزيما (ريال مدريد) 7 أهداف 3- لوين مورون (ريال بيتيس) 7 أهداف. ترتيب أصحاب التمريرات الحاسمة ا- ليونيل ميسي (برشلونة) 4 تمريرات 2- داني كارفخال (ريال مدريد) 4 تمريرات 3-روجير مارتي (ليفانتي) 4 تمريرات

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