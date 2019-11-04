شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال إلى دور الـ32 برباعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تأهل فريق الهلال إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد فوزه على عرعر بأربعة أهداف مقابل هدف أمس ضمن منافسات الدور الـ64 من المسابقة.

وأنهى الهلال الشوط الأول بهدف سجله عادل هماني مدافع عرعر بالخطأ في مرماه في الدقيقة (44)، وفي الشوط الثاني سجل محمد الشلهوب الهدف الثاني في الدقيقة (58)، ثم أضاف البرازيلي كارلوس إدواردو الثالث في الدقيقة (81)، وقبل نهاية المباراة أضاف هتان باهبري الهدف الرابع، بعدها سجل لاعب عرعر قهران العنزي الهدف الوحيد.

من جهة أخرى، تتواصل الإثارة في كأس الملك بإقامة 3 لقاءات مساء اليوم (الإثنين)، سيكون أسهلها لقاء الفيحاء مع مضيفه فريق الخليج 365 على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع عند الساعة 6:25 مساء، فيما يحل البكيرية ضيفاً ثقيلاً على الأنصار في المدينة المنورة عند الساعة 3:50 مساء، وأخيراً يلتقي الثقبة نظيره الجبلين على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل عند الساعة 6:35 مساء.

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ففي مكة المكرمة وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع يستضيف فريق الخليج 365 من أندية الدرجة الثالثة نظيره فريق الفيحاء في لقاء سهل للضيف الذي اعتمد مدربه السيد خورخي سيماو على التشكيل الأساسي لخوض هذا اللقاء، مؤكداً عدم الاستهانة بالفريق المضيف.

وفي المدينة المنورة، يخوض فريق الأنصار على ملعبه وبين جماهيره لقاء صعباً أمام ضيفه البكيرية الذي تمكن من هزيمة الأنصار قبل عدة أسابيع بهدف دون مقابل وفي ذات الملعب، ومن المنتظر أن تشهد المباراة قوة وإثارة من الفريقين نظير المستوى المتقارب بينهما رغم تفوق البكيرية بعض الشيء. ويدخل الفريقان اللقاء بقوة وعزيمة لتكرار إنجازهما في الموسم الماضي عندما تمكنا من الوصول للدور الـ32 من المسابقة.

وفي حائل وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي يستضيف الجبلين نظيره الثقبة، وتميل الكفة لصالح الضيف الذي يحتل وصافة دوري الدرجة الأولى، فيما يقبع الجبلين في المركز التاسع. ويسعى الفريقان لتحقيق إنجازهما الأول بالتأهل لدور الـ32 بعد أن ودعا المسابقة مبكراً في الموسم الماضي.