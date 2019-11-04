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نهاية الفتى الذهبي

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

نهاية الفتى الذهبي.. هكذا كان عنوان اجتماع المشرف العام على الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل مع اللاعب المخضرم حسين عبدالغني الذي قرر اعتزال المستديرة رسمياً، بعد اقتناعه بوجهة النظر الأهلاوية.

وبحسب ما علمته "الخليج 365" من مصادرها الخاصة فإن الاجتماع ناقش مستقبل اللاعب مع النادي خصوصاً مع تقدم عبدالغني في السن ووجود بدائل مناسبة في مركز الظهير الأيسر، حيث تم الاتفاق على أن ينهي اللاعب مسيرته مع النادي، وقرر الأمير منصور بن مشعل أن تكون وداعية عبدالغني بالقميص الأخضر في إحدى المباريات الجماهيرية القادمة للفريق على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة، رافضاً فكرة أن تكون مباراة الأهلي والجندل مساء الثلاثاء القادم ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين هي المباراة الوداعية للفتى الذهبي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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