شكرا لقرائتكم خبر عن المونديالي تين كات يقود «النمور» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

وقعت إدارة نادي الاتحاد مع المدرب الهولندي تين كات، وسيصل خلال الساعات القادمة إلى جدة لتولي تدريب الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الحالي. وجاء استقرار الاتحاديين على المدرب تين كات الجديد على الملاعب السعودية ، بعد تجارب أخيرة ناجحة في الخليج من خلال ناديي الجزيرة والوحدة الإماراتيين، إذ تم التعاقد معه بعد تعثر المفاوضات مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز الذي كان من ضمن الخيارات المطروحة على طاولة الاتحاديين.

هذا ويعتبر المدرب تين كات صاحب سجل بطولي جيد إذ نجح مع الجزيرة الإماراتي في تحقيق بطولتي الدوري والكأس، وحصل على المركز الرابع في بطوله أندية العالم في الإمارات.

من جانب أخر، ستعقد الإدارة الاتحادية اجتماع مع المدرب الجديد من أجل وضع برنامج تدريبي لتجهيز الفريق للمرحلة القادمة والتي سيخوض خلالها الفريق الاتحادي مباريات حاسمة محليا وعربيا فيما تبقى من الموسم الحالي. من جهة أخرى أنهى مدرب الفريق الحالي محمد العبدلي تحضيراته الفنية لمواجهة الوصل الإماراتي الليلة على استاد الجوهرة بجدةضمن مباراة الإياب في دور 16 من كأس محد السادس للاندية العربية الأبطال، إذ استقر على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الوصل، والتي يطمح من خلالها لتأكيد تفوق فريقه في مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 والتأهل لدور ربع النهائي في البطولة.