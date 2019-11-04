شكرا لقرائتكم خبر عن ندى: برونزية الكويت أولى خطوات المجد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إعداد/ أمل السعيد (الرياض) - للتواصل gmail.com

بخطوات واثقة، تسير ندى عابد (لاعبة المبارزة) في طريق تحقيق حلمها الذي بدأ يلوح بمشاركتها في الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت، وتحقيقها مع فريقها الميدالية البرونزية، كأولى الخطوات نحو تحقيق المجد ورفع علم المملكة خفاقاً في المحافل الدولية. ندى التي تتسلح بطموح عالٍ كشفت في حوار مع "الخليج 365" عن عالمها الرياضي والخطوات التي ستتخذها مستقبلاً لتطوير قدراتها، متطرقة لنقاط عدة نستعرضها في السطور التالية:

• كيف كانت مشاركتك مع الأخضر في الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية؟

•• المشاركة جيدة بمعنى الكلمة، أجواء البطولة رائعة والمناخ إيجابي وروح الفريق عالية، مما ساعد على الظهور بمستوى متميز.

• ماذا عن الميدالية التي حصلتِ عليها؟

•• الحمد لله أنا جداً فخورة ومسرورة بالميدالية التي حصلت عليها والتي تعتبر إنجازاً تاريخياً في أولى مشاركات المملكة في دورة الألعاب الخليجية للمرأة، ويسعدني أن أهديها لوطني الغالي وللرياضة السعودية وللاتحاد السعودي للمبارزة ولأسرتي الكريمة.

• إلى ماذا تطمحين في الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية؟

•• كان طموحي أن أتحصل على ذهبية المبارزة مع زميلاتي في فريق سلاح المبارزة (الإبيه) ولكنا حصلنا على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وبإذن الله تكون دافعاً لنا لتحقيق الذهب في الدورة القادمة.

• هل كُرِّمتِ سابقاً على مستوى السعودية أو خارجها؟

•• نعم، وشاركت في دورة ألعاب الأندية العربية بالشارقة 2017 وحققت المركز الثالث والميدالية البرونزية في سلاح الشيش (فلوريه) فرق، أما هنا في الكويت فهو التكريم الثاني على المستوى الدولي، بينما على الصعيد المحلي بدأت منافسات المبارزة للسيدات في الموسم الماضي فقط وكانت تستهدف الفئات السنية.

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• ما هو طموحك المستقبلي؟

•• في الفترة القادمة أو المستقبل القريب أتطلع إلى التركيز أكثر على التمارين بهدف الوصول إلى مستوى أفضل يمكنني من الاستمرار في المنافسة وتمثيل المملكة التمثيل المشرف.

• هل تفكرين بالتدريب مستقبلاً؟

•• أتطلع فعلاً إلى أن أنمي مهاراتي وأتحصل على التهيئة الصحيحة والمناسبة لأخدم وطني من خلال لعبة المبارزة في مجالات السلاح المختلفة مثل الإدارة والتحكيم والتدريب.

• من مثلك الأعلى في لعبة المبارزة من اللاعبين واللاعبات؟

•• مثلي الأعلى من اللاعبين هو والدي الدكتور حازم عابد، حيث كنت أشاهده منذ صغري يمارس لعبة المبارزة، وهو بطل المملكة سابقاً وله إنجازات دولية ومن خلاله عشقت لعبة المبارزة، أما من اللاعبات فمثلي هي البطلة الأولمبية اللاعبة التونسية إيناس بو بكري.

• هل واجهتك صعوبات أثناء المشاركة في بطولة رياضة المرأة الخليجية؟

•• لم تواجهني أي صعوبات بفضل الله ثم الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الأولمبية بتوفير كافة المتطلبات، وكذلك دعم الاتحاد السعودي للمبارزة والطاقم الفني والإداري لتفريغ اللاعبات للتركيز على المنافسات وجعل المشاركة ناجحة.

• ما هي بطولاتك ومشاركاتك القادمة؟

•• أتطلع للمشاركة بفعالية في دورة الألعاب للأندية العربية في الشارقة بداية العام القادم وإضافة إنجاز جديد للمبارزة السعودية.