شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ اتحاد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)* تأسس الاتحاد السعودي للجوجيستو في عام 2018.
* أضيفت له الرياضة النسائية مع تأسيسه.
* عدد اللاعبات بالاتحاد يكون حسب المشاركة في البطولات، وغالبا يتوزع ما بين 25 ناشئة و40 سيدة.
* عدد البطولات النسائية التي حققها الاتحاد، بطولتان في الرياض وجدة داخلية.
* البطولات النسائية القادمة التي سيشارك بها الاتحاد: بطولة غراند سلام أبوظبي، وبطولة العالم في أبوظبي.
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