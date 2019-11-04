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تاريخ اتحاد

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

* تأسس الاتحاد السعودي للجوجيستو في عام 2018.

* أضيفت له النسائية مع تأسيسه.

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* عدد اللاعبات بالاتحاد يكون حسب المشاركة في البطولات، وغالبا يتوزع ما بين 25 ناشئة و40 سيدة.

* عدد البطولات النسائية التي حققها الاتحاد، بطولتان في الرياض وجدة داخلية.

* البطولات النسائية القادمة التي سيشارك بها الاتحاد: بطولة غراند سلام أبوظبي، وبطولة العالم في أبوظبي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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