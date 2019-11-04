شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ اتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

* تأسس الاتحاد السعودي للجوجيستو في عام 2018.

* أضيفت له الرياضة النسائية مع تأسيسه.

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* عدد اللاعبات بالاتحاد يكون حسب المشاركة في البطولات، وغالبا يتوزع ما بين 25 ناشئة و40 سيدة.

* عدد البطولات النسائية التي حققها الاتحاد، بطولتان في الرياض وجدة داخلية.

* البطولات النسائية القادمة التي سيشارك بها الاتحاد: بطولة غراند سلام أبوظبي، وبطولة العالم في أبوظبي.