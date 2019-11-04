شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد والوصل.. لمن «النصر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) [email protected]

يخوض فريق الاتحاد مساء اليوم (الاثنين) لقاء مهماً وقوياً أمام ضيفه الوصل الإماراتي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك في إياب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان لقاء الذهاب على ملعب نادي الوصل بدبي قد انتهى اتحادياً بهدفين لهدف، وجاء هدفا الاتحاد عن طريق مهاجمه البرازيلي رومارينهو، وشهد اللقاء حصول لاعب الاتحاد سعود عبدالحميد على البطاقة الحمراء ما يعني غيابه عن لقاء الليلة.

وسيدخل صاحب الأرض والجمهور فريق الاتحاد هذا اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل، ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق منذ بداية الموسم، والتي شهدت إقالة مدربه التشيلي خوسيه سييرا، وخروج الفريق من دوري أبطال آسيا، وتراجعه في ترتيب الدوري السعودي للمركز الثاني عشر، إلا أن الفريق يطمع وبقيادة مدربه الوطني محمد العبدلي في التأهل لدور الثمانية في هذه البطولة على أمل إرضاء جماهيره الغاضبة والتي هجرت مدرجاته في المواجهات الثلاث الأخيرة أمام الحزم وأبها وأخيراً أمام منافسه التقليدي الأهلي. وأدخل المدرب العبدلي بعض التغييرات في صفوف الفريق، إذ سيزج بالحارس البرازيلي غروهي ليكون حارساً أساسياً، ومن المحتمل أن يشرك المحور البرازيلي جوناس الذي غاب عن مشاركة الاتحاد هذا الموسم بعد استبعاده من قبل المدرب السابق سييرا، وكان الاتحاد قد وصل لدور الـ16 بعد تجاوزه فريق العهد اللبناني بنتيجة 3/‏ صفر مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

أما فريق الوصل فإنه يدخل هذا اللقاء على أمل الفوز بفارق هدفين للتأهل لدور الثمانية وتكرار ما حدث في الموسم الماضي عندما أزاح الاتحاد عن طريقه في ذات المسابقة، وإن كان الوصل كذلك يعاني في المسابقة المحلية للدوري الإماراتي، إذ يحتل المركز الثامن، ويسعى لكسب رضا جماهيره من خلال هذه البطولة، واستطاع الوصل أن يتجاوز فريق الهلال السوداني في دور الـ32 بعد أن فاز ذهاباً في الإمارات بهدفين دون مقابل وخسر في السودان بهدفين لهدف.