شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الإعلامي للعميد.. أولية وريادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

استطاع المركز الإعلامي في نادي الاتحاد من خلال أعماله أن يقدم نفسه بصورة لافتة مقارنة بفترات سابقة، وتنوع المركز في نقل الأخبار، وتقديم اللاعبين، والإعلان عن الصفقات التي تبرمها إدارة النادي، ووضع المشجع الاتحادي مع الحدث بنقل نتائج الألعاب المختلفة والفئات السنية مع الفريق الأول، وذلك وفق طرق وأساليب مبتكرة في ظل رئاسة المهندس يحيى بخش.

وبرزت مادة تقديم اللاعبين قبل مواجهة الأهلي دورياً بصورة غير مسبوقة تسجل باسم نادي الاتحاد من خلال تقديم اللاعبين بالصورة المتحركة بخلاف المعمول به في الأندية المنافسة، وهو ما يعرف بالمونتاج، وهي أولوية تضاف إلى العمل المميز، والخروج عن المألوف بتقديم مواد غنائية مع كل مناسبة تاريخية أو بطولة لفريق النادي.

ويعتبر المركز أول مركز يفتتح حسابات بلغات مختلفة «الصيني، الياباني، البرتغالي، والإسباني، الى جانب اللغة الإنجليزية» وتفعيل قناة النادي على اليوتيوب وحساب المركز في الانستغرام لزيادة مداخيل النادي وجلب الرعاة.

وحقق المركز الإعلامي أرقاماً كبيرة في ما يخص المتابعة لبعض التغريدات الصادرة من المركز الإعلامي، إذ برزت مادة تقديم اللاعب عبدالرحمن العبود ‏ونقل كواليس غرف الملابس محققة نسبة مشاهدة عالية تفوق المليون متابع للتغريدة الواحدة، وهو ما يؤكد تطور المركز الإعلامي في ظل رئاسة المهندس يحيى بخش واعتماده على الكوادر الشابة.