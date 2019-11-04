شكرا لقرائتكم خبر عن عنابي سدير يلغي إجازة العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

رفض مدرب فريق النصر روي فيتوريا منح لاعبيه إجازة بعد الفوز على نظيره أبها برباعية نظيفة في ختام الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك استعدادا لمباراة الفيصلي المؤجلة من الجولة السادسة بعد غد (الأربعاء) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

وحرص المدرب على تجهيز الفريق لياقيا وتكتيكيا للمباراة التي تعد الأهم للعالمي قبل فترة التوقف، حيث سيشارك الفائز فيها الهلال بصدارة الدوري بنفس الرصيد من النقاط، إذ يحتل النصر وصافة الدوري برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الثالث والفيصلي الرابع، وستكون الفرصة متاحة للعالمي أو العنابي للوصول للنقطة رقم 20 وهو نفس رصيد الهلال النقطي.

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واكتفى اللاعبون الأساسيون الذين خاضوا لقاء أبها بتدريبات استشفائية بجانب السونا والجاكوزي، فيما أجرى باقي اللاعبين تدريبات لياقية تلاها مناورة كروية طبق من خلالها المدرب عدة جمل تكتيكية .

ولن تشهد قائمة النصر لمباراة الفيصلي أي تغييرات عن مباراتي الهلال وأبها، باستثناء النيجيري أحمد موسى الذي سيكون ضمن القائمة الأساسية بديلا ليحيى الشهري، أو سيزج به المدرب مبكرا في بداية الشوط الثاني، وسيتضح ذلك في المران قبل النهائي لمباراة الفيصلي مساء اليوم (الاثنين) من خلال المناورة الرئيسية.

من جهة أخرى حرص المشرف العام على فريق كرة القدم عبدالرحمن الحلافي على إقامة مأدبة عشاء حضرها العضو الذهبي عبدالعزيز بغلف بجانب النجمين المغربيين عبدالرزاق حمدالله ونورالدين إمرابط التي أذابت سوء الفهم بين اللاعبين الذي حصل بسبب تسديد الجزائية التي جاء منها الهدف الثالث للعالمي، حيث فسر الحديث بين الطرفين بأنه جاء على خلفية طلب إمرابط تسديد ضربة الجزاء، إلا أن مأدبة العشاء أغلقت هذا الملف وذلك لتجهيز اللاعبين ذهنيا لمباراة الفيصلي المرتقبة.