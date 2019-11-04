شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق التسجيل في رالي «العُلا نيوم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية برئاسة الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل إغلاق باب التسجيل للمُشاركة في رالي العلا نيوم، الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والذي سيقام في الفترة من 5 وحتى 9 «نوفمبر» الجاري، حيث ضمت القائمة مشاركة 60 سائقاً في فئة السيارات، وشاحنة واحدة و16 درّاجة نارية.

وتضمنت قائمة المُشاركين في الرالي أسماءً بارزة من السعودية، العرب والأجانب، أهمهم السائقان السعوديان يزيد بن مُحمَّد الراجحي وياسر بن سعيدان، والإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي والإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم للفورمولا واحد مرتَّيْن، الذي قرر خوض مُنافسات الراليات الصحراوية ضمن برنامجه المُتنوِّع في رياضة السيارات.

كما سيُشارك 16 درّاجا سيتنافسون على لقب فئة الدرّاجات النارية الاعتيادية ورُباعية العجلات «كوادز»، أبرزهم السعودي عبدالمجيد الخُليفي ومشعل الغُنيم، وأيضاً البريطاني أنطوني كينغ، الذي لم يتمكَّن من المُشاركة في الجولة السابقة، رالي القصيم.

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أما في فئة الشاحنات، فلن يُشارك بها سوى سائق واحد، السعودي إبراهيم المُهنّا، الفائز بلقب رالي حائل الدولي في فئة 2014، بشاحنة مرسيدس، يُعاونه الملّاح الإماراتي علي حسن عُبيد، والمُساعدان أُسامة السند ورائد أبوذيب، إذ ينوي المُهنّا المُشاركة في داكار 2020 في هذه الفئة الفريدة من نوعها بالنسبة للراليات العربية.

ستبدأ المُنافسات في رالي العلا نيوم بـ 4 مراحل ما بين مدينة العُلا التاريخية ومنطقة نيوم، وذلك يوم غد (الثلاثاء) مع مرحلة أولى طولها 212 كيلومترا في العلا، تليها أيضاً في العلا مرحلة ثانية يوم الأربعاء طولها 212 كيلومترا، ومرحلة ثالثة يوم الخميس مروراً بقرية «أبو القزاز» وهي مرحلة الانتقال من العلا غلى نيوم بطول 231 كيلومترا، وأخيراً المرحلة الرابعة والنهائية في منطقة نيوم بطول 175 كيلومترا يوم السبت 9 «نوفمبر» الجاري.

يقام رالي العُلا نيوم بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل، وإشراف بطل الشرق الأوسط للراليات سابقًا، السائق السعودي عبداللـه باخَشَب وبدعمٍ من الهيئة العامة للرياضة، وعبداللطيف جميل للسيارات، ومجموعة «إم بي سي» الإعلامية، و«العربية» للإعلانات الخارجية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

ويُعتبر رالي العلا نيوم الجولة الثالثة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، حيث تتبقى بعدها جولتان، تُقام الرابعة ما بين 27 و30 نوفمبر الجاري، والخامسة ما بين 12 و14 ديسمبر القادم.