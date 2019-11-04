سيرة وإنجازات

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) • وكيل الهيئة العامة للرياضة المكلف الدكتورة هايدي العسكري: • وكيل الهيئة العامة للرياضة المكلف الدكتورة هايدي العسكري: ـ بكالوريوس وماجستير في علم النطق والسمع. ـ دكتوراه في الفلسفة في تأهيل اضطرابات التخاطب. ـ شهادة المهارة الإكلينيكية في علاج النطق والتخاطب من الجمعية الأمريكية للنطق واللغة والتخاطب. ـ باحثة إكلنيكية. Advertisements ـ شهادة هانن للعمل مع أولياء الأمور ذوي التأخر اللغوي وأطفال طيف التوحد. ـ عملت نائبة المدير التنفيذي في مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة. ـ الباحث الرئيس المنسق لعدد من الأبحاث في البرنامج الوطني لتطوير مهارات التواصل باللغة العربية. ـ أستاذ مساعد في كلية العلوم الطبية التطبيقية، قسم التأهيل، بجامعة الملك سعود. ـ عملت في عدد من العيادات الخاصة والعامة.



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