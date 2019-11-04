شكرا لقرائتكم خبر عن حياة رياضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) مزنة النصار مزنة النصار لاعبة ألعاب القوى * المؤهل العلمي: جامعي * عام بداية ممارسة اللعبة: 2014 * البطولات التي شاركت بها: 1- البطولة الإسلامية في أذربيجان 2- البطولة الآسيوية في إندونيسيا 3- البطولة العربية للنساء في الشارقة Advertisements 4- البطوله الخليجية للنساء في الكويت * الوظيفة: هندسة جرافيكية * الطموح: الوصول للأولمبياد * البرنامج الغذائي والرياضي اليومي: الأكل في الوقت المنظم وشرب الماء باستمرار، التمرين بشكل يومي مرة واحدة باليوم ومرتين في نهاية الأسبوع. الإنجازات: البطولة الخليجية المركز الثاني في 5 آلاف متر البطولة الخليجية المركز الثالث في 10 آلاف متر



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