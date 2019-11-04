شكرا لقرائتكم شوقى غريب يتسلم تقريرا طبيا بحالة لاعبي المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتأكد الجهاز الفني من جاهزية كافة اللاعبين من الناحية الطبية، وهو ما يبعث حالة الطمأنينة داخل صفوف الفريق، وارتفاع المعنويات بشكل كبير، لتحقيق الهدف المنشود قبل انطلاق البطولة القارية.
ويستعد المنتخب الأوليمبي للقاء الافتتاح مساء الجمعة القادمة أمام مالي في بطولة الأمم الافريقيه للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 من نفس الشهر، وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وينتقل معسكر المنتخب الأولمبي من العين السخنة إلى القاهرة صباح غد الاثنين، ويؤدي مرانه المسائي علي الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شوقى غريب يتسلم تقريرا طبيا بحالة لاعبي المنتخب الأولمبى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.