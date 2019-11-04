شكرا لقرائتكم جولدي يكشف أوراق ميتشو لمواجهة إنبى بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد جهاز الزمالك، الخامسة من مساء اليوم الإثنين، موعداً لمواجهة فريق جولدي، علي ملعب النادي الأبيض، ضمن الاستعدادات البيضاء خلال فترة التوقف للمنافسات القادمة سواء المحلية أمام إنبي فى بطولة الدورى الممتاز أو المنافسات الإفريقية حيث سيواجه الأبيض نظيره مازيمبي الكونغولي، يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري.

الزمالك يختتم معسكره فى أكتوبر اليوم



ويختتم الزمالك اليوم معسكره المغلق فى مدينة السادس من أكتوبر الذى انطلق يوم الخميس الماضى وطلب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض خوض لقاء ودى فى ختام المعسكر حيث سيتوجه الأبيض لخوض مباراة جولدى مساءً على ملعب نادى الزمالك فى ميت عقبة.

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ميتشو يرغب فى الوقوف على مدى الاستفادة من المعسكر



ويرغب "ميتشو" المدير الفنى للزمالك في تطبيق الأفكار الفنية والجمل التي عمل علي تلقينها للاعبين في معسكر أكتوبر لتكون بروفة للمنافسات القادمة سواء المحلية أمام إنبي أو المنافسات الإفريقية مع مازيمبي الكونغولي.

كما يسعى ميتشو من خلال الودية علي الوقوف علي تحسن الحالة البدنية للاعبي الفريق عقب خوض المران علي فترتين طوال المعسكر لتنفيذ برنامج بدني وتأهيلي متخصص لكل لاعب للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للفريق كما سيمنح ميتشو، الفرصة، من خلال الودية لعدد من البدلاء والمستبعدين للوقوف علي مستواهم.