شكرا لقرائتكم مصطفى مراد فهمى للزمالك : انسوا لقب القرن وركزوا فى اللى جاى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق على اعتراضات مسئولي الزمالك بعد مرور 20 عام على منح الأهلي لقب نادي القرن.

وقال فهمي في تصريحاته خلال حوار تلفزيونى "هذا التصنيف تم وضعه في 95 وتم اعلان الأهلي نادي القرن في 2000، لماذا لم يعترض أحد خلال هذه الفترة".

Advertisements

وتابع "الأهلي اتوقف 3 سنين في وجودي داخل الكاف، لقب نادي القرن هو لقب شرفي ليس إلا".

وأستكمل "الزمالك أكبر من الوقوف عند هذه النقطة حتى الآن بعد مرور 20 عام، عليه أن ينسى الماضي وينظر للمستقبل من أجل محاولة الفوز باللقب القادم".