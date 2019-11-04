شكرا لقرائتكم احمد ناجي: جنش لعب أول مباراة وكأنه حارس المنتخب من 10 سنين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر سابقاً أن الاصابة التي تعرض لها الحارس محمود جنش تراكمية نتيجة كسل اللاعب خلال فترات سابقة العلاج من التهابات أو خلافه.

أضاف أحمد ناجي خلال فيديو مسجل لقناة أون سبورت أن محمود جنش حارس واعد يريد اللعب لذلك تجده غير الحراس لأنه يتمنى أن يلعب ويواجه هجمات المنافسين.

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وقال ناجي ان جنش لعب مباراة نيجيريا الأولى وكأنه يلعب أساسي بمنتخب مصر منذ 10 سنوات وانه عندما تحدث مع الحارس قبل المباراة عن صعوبة المواجهة أمام منتخب النسور وجد عزيمة وثقة بنفسه غير عادية قائلاً: "جنش قالي نيجيريا ايه يا كابتن".

وتمنى ناجي الشفاء لمحمود جنش قائلًا: حارس مميز يملتك من المقومات الدولية الكثيرة وموهبة مصرية يجب الحفاظ عليها، نافياً أنه يكون قد واجه الانتقادات بحزن لأنه يعرف أن هناك من يفكر بانتمائه وليس بمنطقية.