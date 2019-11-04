شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا: جنش عمل معايا الواجب في ألمانيا والسفر لأمريكا في هذا الموعد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مؤمن زكريا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن محمود عبد الرحيم جنش من أقرب اللاعبين لقلبه في الوسط الرياضي.

وتحدث لاعب الأهلي خلال مداخلة تليفونية بقناة "أون سبورت" الذي يستعد الى السفر للولايات المتحدة الأمريكية عن أن جنش استضافه في ألمانيا وساعده كثيرًا كاشفاً عن العلاقة الممتدة بينهما خارج الملعب.

وأوضح مؤمن زكريا أنه ينتظر استخراج تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية للسفر مباشرة وأن المستشار تركي ال الشيخ أكد له أنه يدعمه حتى العودة الى الملاعب مجدداً.

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وقال اللاعب الشهير أنه يتوجه للأهلي خلال الاسبوع الواحد لمدة يومين على الأكثر، لكنه يكثف جهوده مع أخصائي تأهيل وعلاج طبيعي في أحد المراكز الخاصة.

وكشف مؤمن زكريا عن أن محمود جنش من الحراس المميزين في الكرة المصرية وموهبة ننتظر عودتهافي أقرب وقت ممكن.

فيما أكد محمود جنش أنه طالب من مؤمن ضرورة ترك كل المسائل الحالية الخاصة بعلاجه لربنا وأن يعمل على العودة مجددًا مشيراً الى أنه أخذه فى جولة بشوارع ألمانيا بالرغم من أنهم لا يجيدون حتى الإنجليزية.