شكرا لقرائتكم فيديو.. محمود جنش لزوجته: الحب ولع في الذرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر على تصريحات زوجته بخفة ظل. وقال محمود جنش خلال استضافته بقناة "أون سبورت": "الحب ولع في الذرة". Advertisements وأكدت زوجة الحارس الشهير أن جنش واحد بس وأنه طيب الخلق وجمعتهما علاقة حب كبيرة كللت بالنجاح والزواج. أضافت زوجته أن جنش عاشق لأكلة الفراخ والأرز ، وأنه الخناقات في حياتهم مرتبطة بخسارة الزمالك لأنه يكون حزين للغاية. ورد الحارس أنه ربما يبكي كثيراً حال خسارة الأبيض في أي مباراة وهو أمر صعب للغاية.

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