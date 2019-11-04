شكرا لقرائتكم مصطفى مراد فهمى: لن يستطيع أحد نقل مقر "كاف" من مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى مراد فهمى السكرتير العام السابق بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم إن مصر السبب في وصول أحمد أحمد لرئاسة الكاف" .

وقال مصطفى خلال حوار تلفزيونى : هناك توجه داخل الكاف باقصاء المصريين أصحاب الأفضلية لانهم على كفاءة كبيرة ويقوموا بتوفير السكن والمصاريف والموظفين المصريين يتم "التنكيل" بهم، على الرغم من أن مصر هي السبب في وصول احمد احمد لرئاسة الكاف، ولابد ان يكون لها الريادة من جديد".

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تابع : لا يصح تقليص صلاحيات مصر داخل الاتحاد الدولي، التاريخ يشهد ان مصر من مؤسسي الكاف واصفا ، نقل مقر الكاف من مصر "بالفزاعة"

أكمل :" هل سوف يستطيعوا جمع موافقة اكثر من 3/4 الأصوات ومصر لن تستطيع بعلاقتها جمع ربع الاصوات على الاقل هى فزاعة ونحن "نصدقها" بكل أسف، لا مجال للقلق، لن يستيطعوا نقل المقر".