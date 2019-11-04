شكرا لقرائتكم محمود جنش يبكي على الهواء لفقدان والديه .. فيديو وصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بكى محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر على الهواء لفقدان والديه. وقال محمود جنش خلال استضافته بقناة "أون سبورت" بعد عرض صور لماكيت والديه المجسم الذي يحتفظ به الحارس في منزله: أتحدث لهما كثيراً وافتقدهم بشكل كبير للغاية. وتحدث اللاعب عن ابنته تمارا الذي وصفها بوش السعد عليه خاصة وأنه شارك أساسياً في كأس مصر ونال البطولة وقال ان ابنه ايضاً شقي جداً. Advertisements ويعاني محمود جنش من الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية وذلك خلال استعدادات الفريق لخوض مباراة الكونغو في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

جنش يبكي لفقدان والديه

جنش يبكي

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