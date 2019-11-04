شكرا لقرائتكم مصطفى مراد فهمي يحذر : الكاف ينهار وعلى الجميع إدراك خطورة الموقف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، الأزمات التي تحدث داخل الاتحاد الافريقي "بالانهيار."

وقال مصطفى خلال تلفزيونى: "التقرير المالي في تاريخ الكاف يتم تقديمه للاتحادات قبل 24 ساعه من الجمعية العمومية ولم يعلق احد على ذلك، واقمنا العشرات من الجمعيات العمومية ولكن لا يوجد تواصل ومع ذلك كنا نرسله قبل الجمعية العمومية ب 45 يوم وليس 30 يوم".

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أضاف : كان هناك عجز في الميزانية 17 مليون دولار لأول مرة في تاريخ الكاف، كنا نقدم التقارير المالية بها فائض ويتم سؤالنا عن كل شىء، ولكن الان لم يعترض ورؤساء الاتحادات الافريقية لابد وان يدركوا ان هناك انهيار داخل الاتحاد".

تابع : "الوضع في الاتحاد الإفريقي لا يسر عدو ولا حبيب، كان هناك طموحات أن المجلس الجديد يقوم بطفرة في الكرة الافريقية، لكن حدث تراجع خطير وأزمات كثيرة والاتحاد ليس مستمعا جيدا، ولا يطبق غير ما يدور داخل عقله، أو ما يقال ويتوجه اليه، والدليل ماشهدناه من تخبط رهيب هذا العام".