شكرا لقرائتكم محمود جنش يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه .. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود جنش حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر حقيقة المفاوضات التي تمت مع إدارة النادي الأهلي قبل 4 سنوات.

أكد الحارس الشهير خلال استضافته بقناة "أون سبورت": تلقيت عرضاً من النادي الأهلي بضعف المقابل الذي أحصل عليه في الزمالك حاليًا وانني توجهت خلالها لأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور واسماعيل يوسف وأبلغتهم بالعرض الا انهم رفضوا رحيلي بعد عرض الأمر على مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال جنش أنه تعرض وقتها لظروف صعبة ومشكلات داخل الزمالك وكان يرى أن العرض قد يحل هذه المشكلات الا أنه يتمنى أنه ينهى مسيرته الكروية داخل القلعة البيضاء.

وأوضح أنه تلقى اتصال من قبل محمد عبد الوهاب عضو مجلس إداراة الأهلي في ذلك التوقيت لكنه رفضه والاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء .