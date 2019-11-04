استاد كأس القارات الشاطئية جاهز لإطلاق الحدث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انتهت جميع الاستعدادات لانطلاق منافسات بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام التاسع على التوالي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش، بمنطقة أم سقيم، وتنطلق اليوم بمشاركة 8 منتخبات يمثلون مختلف قارات العالم.

واكتمل تشييد استاد البطولة الذي سيستضيف 20 من أقوى مباريات كرة القدم الشاطئية على مدار خمسة أيام، ويتسع الاستاد لنحو 2500 مشجع، إضافة إلى غرف تبديل الملابس وغرف الحكام ومندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم، وملاعب تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة، وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعات عدة، في الأيام الماضية، تم خلالها مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالخطط الترويجية والتسويقية للبطولة، ومناقشة برنامج الفعاليات المصاحبة التي ستقام طوال أيام البطولة.

وسيكون الدخول للجمهور بالمجان طوال أيام البطولة لمتابعة المنافسات القوية والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية التي تقام في قرية البطولة التي ستفتح أبوابها للجمهور غداً، وتتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية التي تنتظر الجمهور من بينها ألعاب الأطفال وعربات الطعام (فود تراكس)، وغيرها الكثير من الفعاليات الترفيهية.

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كما أعلنت اللجنة المنظمة عن تقديم خدمة «كريم» للمواصلات الخاصة تخفيضاً بنسبة 30% لجمهور البطولة في رحلتهم من وإلى موقع البطولة.

ومن جانبه أكد ميخائيل ليخاشيف، مدرب منتخب روسيا الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات، عزم منتخبه استعادة الكأس والفوز باللقب الرابع في البطولة ليتفوق على منتخبي البرازيل وإيران ويصبح المنتخب الأكثر تتويجاً بهذه البطولة العالمية، وقال: «كل ما يفكر فيه لاعبو المنتخب الروسي الآن هو الفوز باللقب الرابع في دبي، وهو الفوز الذي نعتبره شرفاً مرموقاً سيضاف إلى رصيد إنجازاتنا بعد الفوز ببطولتي كأس العالم وكأس أوروبا».

وأضاف مدرب روسيا: «لدينا توقعات كبيرة بتحقيق نتيجة كبيرة بداية من أول مباراة التي سنواجه فيها منتخب مصر، ونرغب في أن نظهر للجميع من خلال أدائنا أننا مستعدون وجديرون بالفوز بهذا اللقب».

ويلعب منتخب روسيا في المجموعة الثانية التي تتضمن غريمه الدائم منتخب إيران الفائز بالبطولة مرتين وحامل لقب النسخة الثامنة من البطولة في العام الماضي، إلى جانب منتخب المكسيك ومنتخب مصر؛ حيث يلتقي منتخب روسيا في أولى مبارياته مع منتخب مصر في الساعة السابعة إلا ربع، ومن ثم يواجه منتخب المكسيك، وبعدها يلتقي مع منتخب إيران في آخر أيام التصفيات.

وتقام في الساعة الخامسة مساء اليوم، مباراة ودية تجمع بين فريق اللجنة المنظمة مع فريق الإعلاميين، والتي تقام سنوياً قبل يوم واحد من انطلاق المنافسات الرسمية لتعزيز العلاقة وتأكيد تكامل الأدوار بين الطرفين في تحقيق نجاح البطولة.