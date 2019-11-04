سكرتير عام «الكاف» للزمالك عن لقب نادي القرن: «إنسوا»

تحدث مصطفى فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حول اعتراض مسئولي نادي الزمالك على منح لقب نادي القرن إلى النادي الأهلي بعد مرور 20 عاماً.

وقال فهمي، في تصريحات أدلى بها خلال برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت والمذاع على فضائية "صدى البلد"، إن هذا التصنيف تم وضعه في 95 وتم إعلان الأهلي نادي القرن في 2000"، متسائلاً: "لماذا لم يعترض أحد خلال هذه الفترة؟".

وأضاف فهمي أن "الأهلي اتوقف 3 سنين في وجودي داخل الكاف، لقب نادي القرن هو لقب شرفي ليس إلا".

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واختتم مصطفى مراد فهمي: "الزمالك أكبر من الوقوف عند هذه النقطة حتى الآن بعد مرور 20 عاما، عليه أن ينسى الماضي وينظر للمستقبل من أجل محاولة أضاف فهمي الفوز باللقب القادم".

يشار إلى أنه في ديسمبر عام 2000، تم تتويج النادي الأهلي بلقب نادي القرن في أفريقيا بواسطة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وجاء إعلان "الكاف" بعد دراسة إحصائية استندت إلى نتائج الفرق في البطولات الأفريقية من عام 1964 حتّى عام 2000، وتصدر الأهلي القائمة رغم غياب عن البطولات الإفريقية دام أكثر من 4 سنوات في منتصف التسعينيات.