صدمة.. زوجة رياض محرز تسهر مع ملاكم أمريكي في ملهى ليلي

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن مفاجأة صادمة بشأن ريتا جوهال، زوجة نجم منتخب الجزائر ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز.
وقالت الصحيفة إن جوهال شوهدت جالسة في الـ23 من أغسطس الماضي مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر (34 عاما)، في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر.
وأضافت أنه "كان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية".
وأشارت الصحيفة إلى أن محرز أصيب بصدمة كبيرة عند سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي.
يشار إلى أن ريتا (25 عاما) بريطانية من أصل هندي، وتزوجها محرز في أغسطس عام 2015، وأنجبت منه ابنتين.
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