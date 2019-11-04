شهدت مباراة إيفرتون وتوتنهام التي أقيمت مساء أمس الاحد ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 من الدوري الإنجليزي، تدخل عنيف بين الكوري الجنوبي سون هيونج من، والبرتغالي أندريه جوميز.
وأسفر التدخل العنيف عن إصابة جوميز لاعب إيفرتون بكسر مضاعف في الدقيقة 79 من زمن المباراة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقدم جوميز أثناء علاجه عقب المباراة، والتي صدمت الكثيرين..
وعقب التدخل العنيف، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الكوري الجنوبي، وسط حزن كبير بين لاعبي وجماهير إيفرتون.
كما لم يهتم اللاعب الكوري الجنوبي بالطرد، بل انهار باكيًا ولم يتمكن من تمالك نفسه بعد مشاهدة إصابة اللاعب جوميز.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة مروعة لقدم لاعب إيفرتون بعد إصابته بـ «كسر مضاعف» في مباراة توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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