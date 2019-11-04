حارس مرمى الزمالك يتدخل لإعادة كهربا إلى القلعة البيضاء مجدداً

ذكر موقع "صدى البلد" أن حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك محمود جنش يحاول إقناع محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق وديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي بالعودة من جديد إلى القلعة البيضاء.

وأفاد الموقع بأن جنش تحدث مع اللاعب في محاولة لإقناعه بالعودة مجدداً إلى صفوف نادي الزمالك وغلق الباب على البقاء في الخارج.

ويرتبط جنش بصداقة قوية مع كهربا ويعتبر من أشد المقربين له داخل الفريق، وسبق وقام لاعب ديسبورتيفو أفيس بزيارة الحارس في ألمانيا خلال الفترة الماضية على هامش تواجده هناك للخضوع لبعض الفحوصات الطبية بسبب الإصابة التي يعاني منها وإجرائه عملية جراحية من قبل، وتبادل الطرفان الحديث وقتها حول بعض الأمور التي تخص الفريق.

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حارس الأبيض يحاول إقناع اللاعب بالعودة والتأكيد على أن الجماهير ستسامحه وفتح صفحة جديدة بجانب ترحيب الإدارة بذلك وطي صفحة خلافات الماضي بلا رجعة، بالإضافة إلى ترضيته من الناحية المالية والوصول إلى حل وسط بينهما وعدم تكرار ما حدث مطلع الموسم الجاري.

يشار إلى أن الفترة الماضية تم تداول أخبار عن توقيع كهربا للنادي الأهلي وأن انضمامه إلى الفريق الأول بالقلعة الحمراء سيكون خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.