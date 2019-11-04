سانت إيتيين يهزم موناكو ليؤكد صحوته بقيادة المدرب بويل

اسماء السيد - أكد سانت إيتيين صحوته تحت قيادة المدرب كلود بويل بعد أن أحرز ديني بوانجا هدفا في الشوط الثاني ليقوده للفوز 1-صفر بملعبه على موناكو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد.
وهز بوانجا الشباك في الدقيقة 59 ليمنح سانت إيتيين فوزه الثالث في أربع مباريات بالدوري منذ تعيين بويل مدرب ساوثامبتون وليستر سيتي السابق قبل أربعة أسابيع.
وبهذه النتيجة تقدم سانت إيتيين إلى المركز الثامن في الترتيب برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، بفارق تسع نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر لكن يتأخر بنقطتين فقط عن أنجيه صاحب المركز الثاني.
وتراجع موناكو، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد روبن أجيلار في الوقت المحتسب بدل الضائع، إلى المركز 15 برصيد 15 نقطة.
ملخص مباراة سانت وموناكو:
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