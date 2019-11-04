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صحيفة “اس” تتهم التحكيم بحرمان ريال مدريد من 6 أهداف خلال الموسم الحالي

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سلطت صحيفة “أس” الإسبانية الضوء على ما وقع على فريق من الظلم التحكيمى خلال الموسم الحالى،حتي في ظل وجود تقنية “VAR” التى من المفترض أن تجنب الحكام ارتكاب الأخطاء.

حيث أشارت الى ان حكم المباراة تغاضي عن احتساب ركلة جزاء صحيحة بأخر زمن المباراة للفريق الملكي، كما أوضحت الصحيفة أن الريال قد تعرض خلال 3 لقاءات سابقة بالدوري الإسباني لظلم تحكيمي،والتي كانت من الممكن أن يتربع من خلالها على صدارة جدول مسابقة الليجا بفارق 6 نقاط عن .

الجدير بالذكر أن ريال مدريد أمس السبت قد فشل في استعادة صدارة ، بعد تعادله السلبي مع ريال بيتيس ولم يستغل فرصة تعثر غريمه التقليدي برشلونة وخسارته من ليفانتي بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد.

 

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