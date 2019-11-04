ملخص مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم 2-11-2019 – ريمونتادا قوية من الريدز

ملخص مباراة ليفربول وأستون فيلا، على ملعب فيلا بارك ألتقى اليوم كل من فريق ليفربول وأستون فيلا في الجولة الحادي عشر من بطولة الدوري الإنجليزي،حيث اتجهت نظار محبي الدائرة المستديرة اليوم صوب ملعب فيلا بارك لمتابعة ومشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم، وقد تابعنا معنا أحداث مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم، وعبر الأسطر التالية سنوضح لكم نتيجة مباراة ليفربول وأستون فيلا من خلال مخلص وأهداف ماتش ليفربول وأستون فيلا.

ملخص مباراة ليفربول وأستون فيلا

يلا شوت مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت 2-11- 2019 في بطولة الدوري الإنجليزي، ويحل اليوم الريدز بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح ضيفاً ثقيلاً على نظيره أستون فيلا والذي يضم من ضمن فريقه المحترف المصري أحمد المحمدي وتريزيجيه.

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يدخل الريدز لقاء اليوم وهو في كامل معنوياته متربعاً على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، أما استون فيلا فهو يحتل المركز ال15 برصيد 11 نقطة.

نتيجة مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت 2- 11- 2019

انتهت مباراة ليفربول وأستون بفوز الأول بهدفين مقابل هدف واحد.

ملخص مباراة ليفربول واستون فيلا

كما هو عادته خطف فريق ليفربول الإنجليزي فوزاً مثيراً في اللحظات الأخيرة من عمر لقائه اليوم مع استون فيلا، والتي اقيمت اليوم على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من بطولة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، لتصبح النتيجة لصالح الريدز 2 -1.