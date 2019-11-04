تعرف على أسعار تذاكر مباريات أمم أفريقيا للشباب المؤهلة للأولمبياد

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت سن ال23 عامًا عن أسعار تذاكر المباريات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 نوفمبر المقبل، وقد جاءت الأسعار مخفضة لتحفيز الجماهير على حضور المباريات.

وقد أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة عن وقوع منتخب مصر الأوليمبي بالمجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالي، وأوقعت القرعة المنتخب النيجيري مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.

وقد حددت اللجنة المنظمة أسعار التذاكر بقيمة 20 جنيه للدرجة الثالثة بكل المباريات، باستثناء المباراة النهائية التي تسجل التذكرة قيمة 50 جنيه.

بينما سعر تذكرة الدرجة الثانية 30 جنيه لكل المباريات، و75 جنيه للمباراة النهائية، وسعر الدرجة الأولى 75 جنيه في مباريات مصر، و50 جنيه للمباريات الأخرى، وترتفع التذكرة قبل النهائي لتسجل 100 جنيه وفي النهائي 200 جنيه.

أما عن أسعار تذاكر الأولى ممتاز فالتذكرة بقيمة 200 جنيه لمباريات مصر في الدور الأول، و150 جنيه لباقي المباريات، وترتفع في المباراة النهائية لتكون بقيمة 300 جنيه، وبلغت أسعار تذاكر الVIP في الافتتاح قيمة 350 جنيه، ومباريات مصر 250 جنيه، والمباريات الأخرى بالدور الأول 200 جنيه، وتصل للمباراة النهائية لتسجل 500 جنيه.