موعد مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني بالبطولة العربية

لقاء جديد يستعد له فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية أمام فريق المحرق البحريني، والتي يستضيفها ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في ظل حضور ما يقرب من خمسة آلاف مشجع، علما بأن مباراة الإياب بين الفريقين ستُلعب في السادس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي بالبحرين.

وكان الاتحاد السكندري قد تأهل لدور الـ16 بالبطولة بعد الفوز الثمين على العربي الكويتي، بينما تمكن المحرق البحريني من الفوز في لقاء الإياب على شباب قسنطينة الجزائري بثنائية نظيفة بعد الهزيمة في لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدف وحيد له.

وتقام مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد الموافق 3 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.