مصر تتربع على عرش بطولة العالم لناشئي الكاراتيه لأول مرة

تصدر المنتخب الوطني للكاراتيه المركز الأول في الترتيب النهائي لجدول ميداليات بطولة العالم للناشئين والشباب تحت 21 عاما، في سابقة هي الأولى من نوعها، خلال البطولة التي أقيمت بسانتياغو في تشيلي في الفترة من 23 حتى يوم 27 أكتوبر.

وقد استطاعت مصر احتلال المركز الأول بجدول الميداليات بعد منافسة قوية مع تركيا في آخر أيام البطولة، في ظل غياب اليابان، والتي اعتذرت عن البطولة، فقد حصلت مصر على 7 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية بإجمالي 19 ميدالية متنوعة.

أما تركيا فقد احتلت المركز الثاني بعد حصاد 4 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات بإجمالي 15 ميدالية،وجاء بالمركز الثالث فرنسا بإجمالي 12 ميدالية 3 ذهبيات وفضيتين و7 برونزيات.