موعد مباراة المصري البورسعيدي وفريق كوتي دي أور بالكونفيدرالية الليلة

لقاء جديد يستعد له فريق المصري البورسعيدي إفريقيا أمام فريق كوتي دي أور بطل سيشل، والتي يستضيفها ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية ضمن منافسات إياب دور الـ32 الثاني بالنسخة السابعة عشر بالكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق المصري على نظيره في لقاء الذهاب الذي أقيمت الأحد المنقضي وانتهى بفوز البورسعيدي برباعية نظيفة.

وكان المصري البورسعيدي قد فاز باللقاء الأول برحلته مع الكونفيدرالية الذي أقيم أمام ماليندي الزنجباوي؛ حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز البورسعيدي برباعية مقابل هدف وحيد لنظيره الزنجباوي وانتهت مباراة العودة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للزنجباوي، وكان قد فاز في لقاء الذهاب أمام كوت دي أور بطل سيشل بـ4 أهداف نظيفة.

وتقام مباراة المصري البورسعيدي وكوت دي أور في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد 3 نوفمبر 2019؛ حيث يقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.