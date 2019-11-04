بتذكر بـ20 جنيها لتشجيع المنتخب الأوليمبي ببطولة الأمم الإفريقية

تسعي اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية المؤهلة للأوليمبياد، والتى من القرر اضافتها في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، بمشاركة 8 منتخبات، لتحفيز الجماهير على الحضور ومتابعة مباريات البطولة، فقد قررت اللجنة طرح تذاكر مخفضة للجماهير بقيمة 20 جنيها.

وقد أثار قرار تخفيض التذاكر حالة من الارتباك الكبيرة وخاصة بين قطاعات الشباب، والذين قابلوا ذلك القرار بالترحيب وخاصة انهم قد عانوا من ارتفاع أسعار التذاكر في البطولة الإفريقية.

وفي سياق متصل قد أكد شوقي غريب لمدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن عزمه إسعاد الجماهير وقطع بطاقة التأهل للأوليمبياد، وتوقع أن يمتلئ الاستاد عن آخره بالمشجعين في مواجهات مصر، كما استقرت اللجنة على إقامة حفل الافتتاح خلال مدة لا تتجاوز مدته 10 دقائق، وسيضم لوحة فنية تقوم على الإبهار من خلال الليزر والألعاب النارية، وكذلك الحال بالنسبة لحفل الختام.