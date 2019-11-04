التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز في لقاء يانج أفريكانز التنزاني بالكونفيدرالية

كشف المدير الفني لفريق بيراميدز “ديسابر” معلنا عن تشكيل الفريق في لقاء يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات إياب دور الـ32 الثاني بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، والذي يستضيفه ستاد الدفاع الجوي.

ومن الواضح أن فريق بيراميدز يمتلك فرص كبيرة في الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة بعد الفوز الذي حققه في لقاء الذهاب بثنائية مقابل هدف وحيد للفريق التنزاني.

أما عن التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز فيأتي على النحو التالي: